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مراسل الشرق في القدس: المحكمة الإسرائيلية توجل اتخاذ قرار إخلاء سكان في حي الشيخ جراح حتى الخميس

Lebanon 24
02-05-2021 | 06:08
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