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‏مقتل امرأة فلسطينية برصاص قوات إسرائيلية بعد أن حاولت مهاجمة جنود بسكين في الضفة الغربية

Lebanon 24
02-05-2021 | 18:55
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