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السعودية تفرض تأمينا إلزاميا على المواطنين المسافرين بقيمة 375 ريالا، لتغطية مخاطر والإصابة بفيروس كورونا بالخارج، وكذلك تكاليف الإجراءات الاحترازية وذلك لرحلة واحدة بحد أقصى 90 يوما

Lebanon 24
02-05-2021 | 19:37
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