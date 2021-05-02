السعودية تفرض تأمينا إلزاميا على المواطنين المسافرين بقيمة 375 ريالا، لتغطية مخاطر والإصابة بفيروس كورونا بالخارج، وكذلك تكاليف الإجراءات الاحترازية وذلك لرحلة واحدة بحد أقصى 90 يوما

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