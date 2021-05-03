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الخارجية العراقية: لجوء تركيا إلى الحلول العسكرية أحادية الجانب ليس سبيلاً لتسوية التحديات الأمنية المشتركة

Lebanon 24
03-05-2021 | 10:50
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