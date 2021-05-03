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البنتاغون: سنواصل الحرب ضد الإرهاب بعد عشرة أعوام على تصفية بن لادن ولا نقلل من خطر "القاعدة" وغيره

Lebanon 24
03-05-2021 | 15:29
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