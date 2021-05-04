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الرئيس عون استقبل وزيرة الدفاع وعرض معها موضوع استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتوجيهات التي اعطيت للوفد اللبناني المفاوض
Lebanon 24
04-05-2021
|
04:36
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