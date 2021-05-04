أخبار عاجلة

الرئيس عون استقبل وزيرة الدفاع وعرض معها موضوع استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتوجيهات التي اعطيت للوفد اللبناني المفاوض

Lebanon 24
04-05-2021 | 04:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون ترأس اجتماعاً لأعضاء الوفد الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في حضور قائد الجيش العماد جوزف عون
lebanon 24
04/05/2021 14:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
عون بحث وعكر في استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود
lebanon 24
04/05/2021 14:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزيرة الدفاع زينة عكر وعرض معها مسار التفاوض مع البنك الدولي في شأن قرض البنك الدولي بقيمة 246 مليون دولار المخصص لدعم الأسر الأكثر فقراً
lebanon 24
04/05/2021 14:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: خلال حكومتنا ابلغنا الامم المتحدة رسميا بخط الترسيم واذا عدنا اليوم الى فتح الموضوع اخشى ان يكون ذريعة للعدو الاسرائيلي لعرقلة المفاوضات غير المباشرة التي بدات قبل اشهر
lebanon 24
04/05/2021 14:13:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:03 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:14 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:08 | 2021-05-04
06:53 | 2021-05-04
06:40 | 2021-05-04
06:35 | 2021-05-04
06:25 | 2021-05-04
06:16 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website