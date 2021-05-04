أخبار عاجلة

متحدث الرئاسة الفلسطينية لـ"الشرق": الإدارة الأميركية لم تتخذ بعد الخطوات الضرورية حول العلاقات مع السلطة الفلسطينية

Lebanon 24
04-05-2021 | 14:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
متحدث الرئاسة الفلسطينية لـ"الشرق": الإدارة الأميركية تبرر تأخر خطواتها تجاه السلطة بـ"عقبات الكونغرس"
lebanon 24
04/05/2021 22:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: من المهم لإسرائيل والسلطة الفلسطينية الامتناع عن الخطوات أحادية الجانب
lebanon 24
04/05/2021 22:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية المصرية لـ"الشرق": المباحثات مع تركيا تركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات
lebanon 24
04/05/2021 22:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
7 نقاط تحدد تأثير تغير الإدارة الأميركية على القضية الفلسطينية
lebanon 24
04/05/2021 22:41:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:28 | 2021-05-04
15:27 | 2021-05-04
15:13 | 2021-05-04
15:08 | 2021-05-04
15:06 | 2021-05-04
15:05 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website