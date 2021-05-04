أخبار عاجلة

رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي: ماضون نحو استعادة الدولة المستقلة كاملة على حدود ما قبل الوحدة اليمنية

Lebanon 24
04-05-2021 | 17:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي يوجه باتخاذ إجراءات فورية لتأمين الحدود الليبية الجنوبية
lebanon 24
05/05/2021 02:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزيرة الدفاع وعرض معها موضوع استئناف المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والتوجيهات التي اعطيت للوفد اللبناني المفاوض
lebanon 24
05/05/2021 02:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون ترأس اجتماعاً لأعضاء الوفد الى المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في حضور قائد الجيش العماد جوزف عون
lebanon 24
05/05/2021 02:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
‏اتصال بين ولي العهد السعودي ورئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد
lebanon 24
05/05/2021 02:06:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2021-05-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2021-05-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:27 | 2021-05-04
18:24 | 2021-05-04
17:59 | 2021-05-04
17:45 | 2021-05-04
17:22 | 2021-05-04
16:53 | 2021-05-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website