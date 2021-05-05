الرئيس عون استقبل النائب أنطوان بانو الذي شكر رئيس الجمهورية على الاهتمام الذي يبديه بالمتضررين في انفجار مرفأ بيروت من خلال تخصيص اعتمادات مالية لمساعدتهم

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