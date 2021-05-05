المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري: ندعو المعنيين لتشكيل الحكومة العتيدة التي هي مدخل كل إنقاذ وحري بهم الاستجابة إلى مطالب شعبهم والمجتمع الدولي

Lebanon 24