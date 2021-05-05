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المطارنة الموارنة: نشجب بشدّة التفلّت المتمادي على المعابر التي باتت تستخدم لتهريب المخدرات الأمر الذي كلّف #لبنان مزيداً من العزلة الاقتصادية
Lebanon 24
05-05-2021
|
05:53
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