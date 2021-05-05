أخبار عاجلة

الرئيس عون تابع مسار الإجراءات التي اتخذت في الاجتماع الذي عقد في بعبدا للتشدد في مكافحة التهريب وما توصل اليه التحقيق من معطيات في عملية التهريب الى السعودية لاسيما التوقيفات التي تمت

Lebanon 24
05-05-2021 | 06:01
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
عون تابع مسار التحقيق في عملية التهريب الأخيرة إلى السعودية
lebanon 24
05/05/2021 13:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون في مستهل اجتماع بعبدا: التهريب بكافة أنواعه من مخدرات إلى محروقات إلى غيرها من المواد يضر بلبنان ويكلّفه غالياً وما حدث مؤخراً من عملية تهريب إلى المملكة العريبة السعودية يؤكد ذلك
lebanon 24
05/05/2021 13:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان اجتماع بعبدا: الطلب إلى المدعي العام التمييزي استكمال ومتابعة ما يلزم من تحقيقات لكشف كل ما يتصل بعملية تهريب المواد المخدرة والجهات التي تقف وراء تصديرها للسعودية
lebanon 24
05/05/2021 13:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل غجر الذي أطلعه على التدابير التي اتخذتها كهرباء لبنان لإعادة التيار تدريجياً بعد الأعطال التي نتجت عن العاصفة الثلجية التي ضربت لبنان
lebanon 24
05/05/2021 13:41:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:38 | 2021-05-05
06:12 | 2021-05-05
06:10 | 2021-05-05
05:53 | 2021-05-05
05:52 | 2021-05-05
05:51 | 2021-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website