فهمي: سنقوم بما علينا لمكافحة آفة التهريب وشعبة المعلومات في قوى الأمن قامت بأعمال جدّ مميّزة وستستمر بالتنسيق مع الدول العربية ومع السعودية في إطار مكافحة المخدرات

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