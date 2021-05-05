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فهمي: سنقوم بما علينا لمكافحة آفة التهريب وشعبة المعلومات في قوى الأمن قامت بأعمال جدّ مميّزة وستستمر بالتنسيق مع الدول العربية ومع السعودية في إطار مكافحة المخدرات

Lebanon 24
05-05-2021 | 06:12
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