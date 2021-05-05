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وزير الخارجية الفلسطيني بمؤتمر مع نظيره الروسي: السلطة الفلسطينية ملتزمة بإجراء الانتخابات وأطلعت لافروف على ملابسات تأجيل موعدها

Lebanon 24
05-05-2021 | 06:38
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