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لافروف: التطبيع بين إسرائيل ودول عربية لا يجب أن يهمش الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وروسيا تعمل على تنظيم اجتماع للرباعية الشرق الأوسطية على مستوى وزراء الخارجية

Lebanon 24
05-05-2021 | 06:42
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