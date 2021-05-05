لافروف: التطبيع بين إسرائيل ودول عربية لا يجب أن يهمش الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وروسيا تعمل على تنظيم اجتماع للرباعية الشرق الأوسطية على مستوى وزراء الخارجية

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