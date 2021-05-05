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لافروف: موقفنا منذ 20 عاماً يتمحور على ضرورة استئناف حوار مباشر بين الفلسطينيين والإسرائيليين والوضع على الأرض في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي يتطلب تبني قرارات سريعة ومسؤولة

Lebanon 24
05-05-2021 | 06:43
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