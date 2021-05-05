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الفرزلي للـ"ام تي في": هناك حكومة يجب ان تتشكل والفرنسي الذي واكب الموضوع يجب أن يدفع باتجاه التأليف وأي مسعى آخر لا معنى له

Lebanon 24
05-05-2021 | 08:11
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