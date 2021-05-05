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معلومات عن طلب القاضية عون "للحداد الافرنجي"

Lebanon 24
05-05-2021 | 10:16
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05/05/2021 22:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات للـ"ال بي سي": القاضية غادة عون ستشارك غدا في الاجتماع الذي دعيت اليه مع مجلس القضاء الاعلى
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05/05/2021 22:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
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05/05/2021 22:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الـLBCI: سلامه لم يمثل أمام القاضية غادة عون لإستجوابه بملف تبييض أموال وتحويلات مالية الى الخارج بل ارسل وكيله القانوني المحامي شوقي قازان الذي تقدم بمعذرة عن موكله
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