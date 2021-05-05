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السيّد نصرالله: سقوط مرحلة ترامب وأعمدته وسقوط صفقة القرن هي من جملة العوامل المهمة في المنطقة

Lebanon 24
05-05-2021 | 10:47
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