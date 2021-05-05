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ترامب يصف وسائل التواصل الاجتماعي بـ"الفاسدة" ويقول إن تعاملها معه "عار"

Lebanon 24
05-05-2021 | 11:25
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