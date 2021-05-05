أخبار عاجلة

14 دولة من الاتحاد الأوروبي منها ألمانيا وفرنسا اقترحت تشكيل قوة عسكرية للتدخل السريع في الأزمات الدولية

Lebanon 24
05-05-2021 | 12:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الاتحاد الأوروبي: الاجتماع سيحضره ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا وإيران
lebanon 24
06/05/2021 02:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يبحث تشكيل قوة تدخل سريع قوامها 5 آلاف جندي
lebanon 24
06/05/2021 02:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يؤكد على أهمية العودة السريعة إلى النظام الدستوري في تشاد
lebanon 24
06/05/2021 02:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن والدفاع السوداني يقرر تشكيل قوة مشتركة من القوات النظامية وأطراف العملية السليمة للتدخل السريع في دارفور
lebanon 24
06/05/2021 02:42:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:07 | 2021-05-05
19:00 | 2021-05-05
18:50 | 2021-05-05
18:12 | 2021-05-05
18:10 | 2021-05-05
18:10 | 2021-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website