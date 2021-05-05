أخبار عاجلة

الرئاسة الفلسطينية تدين قتل شرطة إسرائيل الفتى الفلسطيني سعيد عودة في قرية أبدلا جنوبي مدينة نابلس وتصف القتل بأنه جريمة بدم بارد

Lebanon 24
05-05-2021 | 18:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
غارة إسرائيلية تستهدف موقعا للمقاومة الفلسطينية جنوب غرب مدينة غزة
lebanon 24
06/05/2021 06:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
‏الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 22 فلسطينيا خلال مواجهات مع الشرطة الإسرائيلية في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية
lebanon 24
06/05/2021 06:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: التطبيع بين إسرائيل ودول عربية لا يجب أن يهمش الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية وروسيا تعمل على تنظيم اجتماع للرباعية الشرق الأوسطية على مستوى وزراء الخارجية
lebanon 24
06/05/2021 06:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدث الرئاسة الفلسطينية لـ"الشرق": الإدارة الأميركية تبرر تأخر خطواتها تجاه السلطة بـ"عقبات الكونغرس"
lebanon 24
06/05/2021 06:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:39 | 2021-05-05
20:08 | 2021-05-05
19:41 | 2021-05-05
19:07 | 2021-05-05
19:00 | 2021-05-05
18:50 | 2021-05-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website