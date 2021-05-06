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عون حمّل الوزير لودريان تحياته الى الرئيس ماكرون شاكرا اهتمامه الدائم بلبنان وحرصه على مساعدته في المجالات السياسية والاجتماعية والصحية والتربوية كافة

Lebanon 24
06-05-2021 | 05:52
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