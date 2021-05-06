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معلومات للـLBCI: لودريان لفت إلى أن زيارته بالدرجة الأولى هي لتأكيد التزام بلاده بمساعدة اللبنانيين معيشيا واقتصاديا واجتماعيا
Lebanon 24
06-05-2021
|
06:08
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