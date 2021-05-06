أخبار عاجلة

الفرزلي لـ"الجديد": يريدون الفراغ وباسيل أو الفوضى والكارثة

Lebanon 24
06-05-2021 | 08:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الفرزلي لـ"الجديد": لقاء لودريان والحريري وارد وليس هناك أي سبب جدي لمقاطعة الرئيس المكلف
lebanon 24
06/05/2021 18:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما قاله الفرزلي عن الجديد الحكومي
lebanon 24
06/05/2021 18:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقلاب عون وباسيل وانقلاب الفرزلي
lebanon 24
06/05/2021 18:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الفرزلي لـ "الديار": "باسيل أو الفوضى" هو ما ادعو لمنعه واستعين بالجيش
lebanon 24
06/05/2021 18:05:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:04 | 2021-05-06
10:57 | 2021-05-06
10:47 | 2021-05-06
10:37 | 2021-05-06
10:22 | 2021-05-06
09:39 | 2021-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website