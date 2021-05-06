24
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
روسيا تسجّل رسميا لقاح "سبوتنيك لايت" ذو الجرعة الواحدة المضاد لـ"كوفيد-19"
Lebanon 24
06-05-2021
|
08:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
روسيا تسجل رسميا لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة
Lebanon 24
روسيا تسجل رسميا لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة
06/05/2021 18:05:51
06/05/2021 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات الصحية الأمريكية توصي بتعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة المضاد لكورونا
Lebanon 24
السلطات الصحية الأمريكية توصي بتعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" ذي الجرعة الواحدة المضاد لكورونا
06/05/2021 18:05:51
06/05/2021 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير ألماني: سنجري محادثات مع روسيا بشأن شراء جرعات من لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس "كورونا"
Lebanon 24
وزير ألماني: سنجري محادثات مع روسيا بشأن شراء جرعات من لقاح "سبوتنيك" المضاد لفيروس "كورونا"
06/05/2021 18:05:51
06/05/2021 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار بشأن لقاح "الجرعة الواحدة"
Lebanon 24
خبر سار بشأن لقاح "الجرعة الواحدة"
06/05/2021 18:05:51
06/05/2021 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
مشهد مخيف وصراخ... دجاجة "معدة للغداء" تعود إلى الحياة وتهاجم فتاة؟! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وصراخ... دجاجة "معدة للغداء" تعود إلى الحياة وتهاجم فتاة؟! (فيديو)
16:00 | 2021-05-05
05/05/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم على حاجز للدرك؟
Lebanon 24
ماذا حصل مع نادين نسيب نجيم على حاجز للدرك؟
02:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية...هكذا أقفل
Lebanon 24
الدولار في السوق الموازية...هكذا أقفل
13:47 | 2021-05-05
05/05/2021 01:47:49
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما ابلغه لودريان للمسؤولين اللبنانيين عن الحكومة
Lebanon 24
هذا ما ابلغه لودريان للمسؤولين اللبنانيين عن الحكومة
07:39 | 2021-05-06
06/05/2021 07:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
إستعجال باسيل قطف ثمار تسوية لم تتحقق بعد
Lebanon 24
إستعجال باسيل قطف ثمار تسوية لم تتحقق بعد
03:00 | 2021-05-06
06/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:04 | 2021-05-06
الاتحاد الأوروبي: منطقة الساحل الأفريقي تشهد أخطر أزمة أمنية منذ عقود
10:57 | 2021-05-06
القاضية غادة عون حصلت على 25 بالمئة من داتا شركة "Prosec" (الجديد)
10:47 | 2021-05-06
جعجع: في 2 أيلول 2019 طرحت من بعبدا حكومة اخصائيين مستقلين تنهض بالوضع وذلك قبل الثورة ونقطة البداية هي إعادة انتاج السلطة في لبنان
10:37 | 2021-05-06
الاتحاد الأوروبي يقترح تطوير علاج دوائي لفيروس كورونا بشكلٍ جماعي
10:22 | 2021-05-06
قوارب فرنسية تغادر مياه جزيرة جيرسي البريطانية بعد احتجاج صيادين
09:39 | 2021-05-06
ماكرون يؤيد تماماً رفع الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا
فيديو
معركة شرسة بين ثعبان ضخم ومجموعة من الرجال (فيديو)
Lebanon 24
معركة شرسة بين ثعبان ضخم ومجموعة من الرجال (فيديو)
11:00 | 2021-05-06
06/05/2021 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب امتحان.. مشاجرة دامية بين طالبتين في مدرسة عربية! (فيديو)
Lebanon 24
بسبب امتحان.. مشاجرة دامية بين طالبتين في مدرسة عربية! (فيديو)
05:00 | 2021-05-06
06/05/2021 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهد مخيف وصراخ... دجاجة "معدة للغداء" تعود إلى الحياة وتهاجم فتاة؟! (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مخيف وصراخ... دجاجة "معدة للغداء" تعود إلى الحياة وتهاجم فتاة؟! (فيديو)
16:00 | 2021-05-05
06/05/2021 18:05:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact