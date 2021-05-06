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جعجع: في 2 أيلول 2019 طرحت من بعبدا حكومة اخصائيين مستقلين تنهض بالوضع وذلك قبل الثورة ونقطة البداية هي إعادة انتاج السلطة في لبنان

Lebanon 24
06-05-2021 | 10:47
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