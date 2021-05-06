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الاتحاد الأوروبي: منطقة الساحل الأفريقي تشهد أخطر أزمة أمنية منذ عقود

Lebanon 24
06-05-2021 | 11:04
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