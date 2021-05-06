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بيان تركي ومصري مشترك يؤكد أن المحادثات التي عقدت في القاهرة كانت صريحة

Lebanon 24
06-05-2021 | 11:35
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