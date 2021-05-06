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مسؤول كبير في الخارجية الأميركية: من الممكن التوصل إلى تفاهم بشأن عودة أميركا وإيران للاتفاق النووي في الأسابيع المقبلة

Lebanon 24
06-05-2021 | 12:17
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