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اندلاع مواجهات في حي الشيخ جراح في القدس بين فلسطينيين ومستوطنين (الجزيرة)

Lebanon 24
06-05-2021 | 12:53
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