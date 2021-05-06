أخبار عاجلة

وزير الدفاع الأميركي: الانسحاب من أفغانستان يجري وفقا للخطة الموضوعة

Lebanon 24
06-05-2021 | 13:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن زار أفغانستان في زيارة غير معلنة
lebanon 24
07/05/2021 01:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: لن ننسحب من أفغانستان بشكل يهدد قوات الحلف ولم نتخذ بعد قرارا بهذا الشأن
lebanon 24
07/05/2021 01:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة لن تنسحب بشكل متسرع من أفغانستان
lebanon 24
07/05/2021 01:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الأميركي: يجب التوحد ضد صعود روسيا والصين والإرهاب والوضع في أفغانستان
lebanon 24
07/05/2021 01:35:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:35 | 2021-05-06
18:33 | 2021-05-06
18:30 | 2021-05-06
18:28 | 2021-05-06
18:20 | 2021-05-06
18:08 | 2021-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website