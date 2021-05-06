أخبار عاجلة

نائب الرئيس التركي: تركيا منفتحة تماما على تطوير علاقاتها مع كافة دول المنطقة

Lebanon 24
06-05-2021 | 16:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
نائب الرئيس التركي: لا يمكن القول إن العلاقات مع مصر انقطعت بالكامل فقد كانت هناك اتصالات استخباراتية
lebanon 24
07/05/2021 01:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فريد البستاني بعد لقائه الرئيس عون: بمؤازرتكم تغلّبنا على الصعوبات كافة وها نحن اليوم بصدد إنهاء القسم الأول من مستشفى دير القمر الحكومي الذي سيتم افتتاحه برعايتكم
lebanon 24
07/05/2021 01:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
النائبة ستريدا جعجع من بكركي: لا إنقاذ للبنان إلا عبر الحياد فوطننا بلد صغير يقع وسط منطقة ملتهبة وكان من غير الحكمة أبدا زجُه في أتون نار هذه المنطقة وصراعاتها الأمر الذي أدى إلى عزله تماما
lebanon 24
07/05/2021 01:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب محمد رعد لـ"روسيا اليوم": روسيا تبدي اهتماماً جدياً بالاسراع في تشكيل الحكومة وتسهيل هذه المهمة امام الرئيس المكلف وحث الاطراف اللبنانيين على ضرورة إكمال هذه المهمة لان مفتاح استقرار البلد هو تشكيل الحكومة
lebanon 24
07/05/2021 01:37:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:35 | 2021-05-06
18:33 | 2021-05-06
18:30 | 2021-05-06
18:28 | 2021-05-06
18:20 | 2021-05-06
18:08 | 2021-05-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website