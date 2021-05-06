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وزير الخارجية القطري للجزيرة: دول الخليج معنية أن يكون لها حوار مباشر مع #إيران في حل المشاكل التي تحيط بنا

Lebanon 24
06-05-2021 | 17:17
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