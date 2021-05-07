أخبار عاجلة

وزير الصحة الألماني يحذر من تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا

Lebanon 24
07-05-2021 | 05:08
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الصحة الفرنسي يحذر من تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا
lebanon 24
07/05/2021 15:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة الألماني يدعو إلى فرض إغلاق في البلاد لوقف الموجة الحالية من فيروس كورونا
lebanon 24
07/05/2021 15:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة الألماني: هناك مؤشرات واضحة بأن الموجة الثالثة لكورونا قد تكون أسوأ من السابقتين
lebanon 24
07/05/2021 15:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب ميركل يكشف تفاصيل "مثيرة" عن إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا
lebanon 24
07/05/2021 15:32:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:24 | 2021-05-07
08:12 | 2021-05-07
08:03 | 2021-05-07
07:45 | 2021-05-07
06:45 | 2021-05-07
06:41 | 2021-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website