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رئيس وفد الحكومة الأفغانية لمفاوضات السلام: طالبان اختارت التصعيد بعد إعلان واشنطن سحب قواتها

Lebanon 24
07-05-2021 | 05:32
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