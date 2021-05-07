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وزير الخارجية المغربي: إيران تهدد وحدة أراضينا وتدرب ميليشياتها على مهاجمتنا وتعمل من خلال وكلائها على زعزعة استقرار شمال أفريقيا وغربه
Lebanon 24
07-05-2021
|
06:13
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