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وزير الخارجية المغربي: إيران تهدد وحدة أراضينا وتدرب ميليشياتها على مهاجمتنا وتعمل من خلال وكلائها على زعزعة استقرار شمال أفريقيا وغربه

Lebanon 24
07-05-2021 | 06:13
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