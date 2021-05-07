أخبار عاجلة

مسؤول في الخارجية السعودية يؤكد إجراء محادثات بين المملكة وإيران (رويترز)

Lebanon 24
07-05-2021 | 06:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
مسؤول بالخارجية السعودية لـ"رويترز": من المبكر التوصل لاستنتاجات في المحادثات مع إيران وهي تهدف إلى استكشاف طرق للحد من التوترات الإقليمية
lebanon 24
07/05/2021 15:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: لن تكون هناك محادثات مباشرة بين أميركا وإيران بل ستكون محادثات غير مباشرة
lebanon 24
07/05/2021 15:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية البحرينية تؤكد تضامن المملكة مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه اعتداءات الحوثيين التي تستهدف بشكل متعمد المدن والمنشآت المدنية
lebanon 24
07/05/2021 15:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز عن مسؤول أميركي: واشنطن ستقبل دعوة من الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع إيران
lebanon 24
07/05/2021 15:33:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:24 | 2021-05-07
08:12 | 2021-05-07
08:03 | 2021-05-07
07:45 | 2021-05-07
06:45 | 2021-05-07
06:16 | 2021-05-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website