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مسؤول بالخارجية السعودية لـ"رويترز": من المبكر التوصل لاستنتاجات في المحادثات مع إيران وهي تهدف إلى استكشاف طرق للحد من التوترات الإقليمية

Lebanon 24
07-05-2021 | 06:45
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