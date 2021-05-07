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الحريري التقى في بيت الوسط السفير المصري لدى لبنان ياسر علوي وبحث معه اخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
07-05-2021 | 08:24
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