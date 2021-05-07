23
o
بيروت
31
o
طرابلس
26
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
24
o
زحلة
25
o
بعلبك
24
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
حركة المرور كثيفة من شارل الحلو باتجاه الكرنتينا وصولاً إلى نهر الموت ومن نهر الكلب باتجاه جونية (التحكم المروري)
Lebanon 24
07-05-2021
|
09:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الكلب وصولاً حتى جونية
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من الضبية باتجاه نهر الكلب وصولاً حتى جونية
07/05/2021 18:24:46
07/05/2021 18:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولاً إلى نهر الموت (التحكم المروري)
Lebanon 24
حركة المرور كثيفة من الصيفي باتجاه الكرنتينا وصولاً إلى نهر الموت (التحكم المروري)
07/05/2021 18:24:46
07/05/2021 18:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جل الديب باتجاه الدورة ومن الضبية بإتجاه نهر الكلب وصولاً حتى جونية
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من جل الديب باتجاه الدورة ومن الضبية بإتجاه نهر الكلب وصولاً حتى جونية
07/05/2021 18:24:46
07/05/2021 18:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من شارل الحلو باتجاه الدورة وكثفية من جل الديب وصولاً الى الضبية
Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من شارل الحلو باتجاه الدورة وكثفية من جل الديب وصولاً الى الضبية
07/05/2021 18:24:46
07/05/2021 18:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
أرامكو تخفض أسعار البنزين لأكثر من النصف
Lebanon 24
أرامكو تخفض أسعار البنزين لأكثر من النصف
14:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... هذا ما سجله في السوق الموازية!
Lebanon 24
ارتفاع مسائي في سعر صرف الدولار... هذا ما سجله في السوق الموازية!
14:03 | 2021-05-06
06/05/2021 02:03:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل انتبه أحد الى هذه المسألة؟
Lebanon 24
هل انتبه أحد الى هذه المسألة؟
01:30 | 2021-05-07
07/05/2021 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على طريق دمشق- بيروت... فنان مشهور ينجو من حادث سير مروع! (صور)
Lebanon 24
على طريق دمشق- بيروت... فنان مشهور ينجو من حادث سير مروع! (صور)
14:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل ينقذ الجيش الأميركي سكان الأرض من تهديد "الصاروخ التائه"؟
Lebanon 24
هل ينقذ الجيش الأميركي سكان الأرض من تهديد "الصاروخ التائه"؟
14:00 | 2021-05-06
06/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:18 | 2021-05-07
نصرالله: على الدولة وباقي اللبنانيين تحمل مسؤولية ترسيم الحدود
11:16 | 2021-05-07
نصرالله: الدولة والرؤساء والجهات المعنية بالترسيم عليها تحمل مسؤوليتها التاريخية في الحفاظ على حقوق اللبنانيين من النفط والغاز
11:08 | 2021-05-07
نصرالله: في حال اندلاع حرب في المنطقة وانطلقت فيها الاف الصواريخ ومن اكثر من جبهة هل وسائل الدفاع العسكرية الاسرائيلية قادرة على رد هذه الصواريخ؟
10:53 | 2021-05-07
منظمة الصحة العالمية ستمنح لقاح "سينوفارم" الصيني الترخيص للاستخدام الطارئ (فاينانشيال تايمز)
10:51 | 2021-05-07
نصرالله: المواقف السعودية الاخيرة والحوار السعودي الايراني في بغداد وتصريحات ولي العهد السعودي الاخيرة تمثل تطوراً في المشهد الاقليمي
10:49 | 2021-05-07
نصرالله: خيارات اسرائيل وأميركا ضد ايران في الموضوع النووي فشلت
فيديو
قصة لا تصدّق.. اختفت لأشهر مكتفية بتناول العشب والماء!
Lebanon 24
قصة لا تصدّق.. اختفت لأشهر مكتفية بتناول العشب والماء!
08:00 | 2021-05-07
07/05/2021 18:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يعاقب فتاة مزعجة بطريقة غير متوقّعة! (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ طريف.. كلبٌ يعاقب فتاة مزعجة بطريقة غير متوقّعة! (فيديو)
06:00 | 2021-05-07
07/05/2021 18:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية بسعر 132 ألف دولار لليلة الواحدة! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة بيل غيتس تستأجر جزيرة نائية بسعر 132 ألف دولار لليلة الواحدة! (فيديو)
03:00 | 2021-05-07
07/05/2021 18:24:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact