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منظمة الصحة العالمية ستمنح لقاح "سينوفارم" الصيني الترخيص للاستخدام الطارئ (فاينانشيال تايمز)

Lebanon 24
07-05-2021 | 10:53
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07/05/2021 20:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية تبت في الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاحين صينيين مضادين لكورونا قريباً (سكاي نيوز)
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07/05/2021 20:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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07/05/2021 20:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصحة للـ"LBCI": كل لقاح يدخل الى لبنان هو معتمد من منظمة الصحة العالمية وفي حال لم تكن اللقاحات معتمدة كاللقاحين الروسي والصيني نحن كحكومة لن نسمح بإدخاله الى البلد
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07/05/2021 20:59:52 Lebanon 24 Lebanon 24
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