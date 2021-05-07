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نصرالله: في حال اندلاع حرب في المنطقة وانطلقت فيها الاف الصواريخ ومن اكثر من جبهة هل وسائل الدفاع العسكرية الاسرائيلية قادرة على رد هذه الصواريخ؟

Lebanon 24
07-05-2021 | 11:08
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