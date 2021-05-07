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نصرالله: قلناها منذ العام 2000 بعد التحرير نحن كمقاومة لن نتدخل ولا نتدخل في موضوع ترسيم الحدود

Lebanon 24
07-05-2021 | 11:16
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