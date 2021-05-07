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بيان أوروبي أميركي يحث الأطراف في أفغانستان على احترام التزاماتهم فيما تواصل فيه واشنطن سحب قواتها

Lebanon 24
07-05-2021 | 11:40
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