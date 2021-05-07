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معوّض للـ"ام تي في": فرنسا باتت مقتنعة بأنّه لا يمكن أن نبدأ بالتغيير ما لم نقدم على تغيير شامل ورهاننا الأساسي على الشعب اللبناني

Lebanon 24
07-05-2021 | 13:01
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الجميّل: هناك هيركات شامل على كل الشعب لان الجماعة "زعران" والمسؤولية تقع على حاكم مصرف لبنان ورئيس الجمهورية والحكومة، فهم كانوا يطلبون من سلامة دفع عجز الموازنة كما ان سلامة لم يصارح اللبنانيين عندما حصل مس بودائع الناس
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