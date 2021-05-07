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سامي الجميّل لـ"الحدث": نحن بحاجة لدعم دولي وأن يقف كل أصدقاء لبنان إلى جانبه فالشعب رهينة السلاح ورهينة طبقة سياسية شريكة مع هذا السلاح

Lebanon 24
07-05-2021 | 13:40
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