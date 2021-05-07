هنية: الاحتلال يحاول تفريغ المسجد الأقصى لكننا سندافع عنه بأرواحنا ودمائنا وما قبل هذه الأيام يختلف عن ما بعدها وما يجري في القدس رغم همجية الاحتلال سيضع حد لمسيرة التطبيع معه

Lebanon 24