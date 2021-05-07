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وسائل إعلام فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي في المسجد الأقصى وتطلق قنابل الصوت باتجاه المصلين داخله ثم تغلق أبوابه بالسلاسل الحديدية
Lebanon 24
07-05-2021
|
16:53
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