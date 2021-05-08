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التحكم المروري: جريح نتيجة انزلاق سيارة واصطدامها بحائط داخل نفق "فينيسيا" باتجاه الخط البحري وتم تحويل السير من اول النفق باتجاه الطريق المجاورة

Lebanon 24
08-05-2021 | 01:51
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